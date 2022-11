Dionisi: “Recuperi extra anche in Serie A? Idea che non mi piace. A questo punto meglio valutare il tempo effettivo”

L’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, analizzando anche la questione dei recuperi extra anche in Serie A, come sta accadendo nella Coppa del Mondo.

Queste le sue parole: “Recuperi extra? Non mi piace molto quest’idea. Ormai da tempo quella tra l’85’ e il 95’ è una partita nella partita. Adesso ne avremo un’altra tra il 95’ e il 105’ e non credo che sarà spettacolare o ad alta intensità. Ma la cosa che mi preoccupa di più è l’eventuale mancanza di chiarezza. Servono dei paletti e dei parametri certi, perché si passa da un recupero soggettivo a uno quasi oggettivo. Se davvero i secondi tempi dureranno 10 minuti in più, allora magari l’ultimo slot sarà ritardato. Però c’è l’altro lato della medaglia: se verso il 40’ del primo tempo hai un giocatore con un problemino fisico, adesso cerchi di arrivare all’intervallo senza sostituirlo per vedere se recupera e per non bruciarti uno slot. Ma tornando al rtecupero, a questo punto è meglio il tempo effettivo”.

Foto: twitter Sassuolo