Dionisi: “Proviamo a raggiungere obiettivi più alti rispetto a quelli prefissati. Berardi? Il miglior esterno italiano”

Intervistato da DAZN dopo il successo ottenuto per 1-4 in casa del Venezia, il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha detto la sua sulla gara: “Il primo tempo è stato abbastanza in discesa, nella ripresa abbiamo provato a complicarcela. Ora sta a noi provare a raggiungere un obiettivo più alto rispetto a quello che ci eravamo prefissati. Ai miei chiedevo calma perché, avendo quattro giocatori offensivi davanti, ci stavamo spaccando i due attaccando in tanti e difendendo in pochi. Non dobbiamo ripeterlo”.

Dionisi prosegue: “In queste partite se non sbagliamo l’approccio difficilmente manchiamo il risultato, dobbiamo dare continuità a questo. La mentalità ci stava mancando ed ora la stiamo mettendo, così la striscia positiva potrà continuare. Non nascondo che nell’ultimo periodo abbiamo meno dubbi su cosa fare in campo, lo si vede nelle occasioni costruite”.

Su Berardi: “È il miglior esterno italiano? Confermo”.

Foto: Twitter Sassuolo