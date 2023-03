Dionisi: “Premiati in una partita che ci eravamo complicati da soli”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi ha così commentato la vittoria per 3-2 sulla Cremonese: “Laurienté è un ragazzo introverso. E’ arrivato in punta di piedi ma sappiamo che ha grandi qualità. Può fare di più e io mi aspetto di più. Può essere ancora più continuo e diventare ancora più determinante. Ci siamo complicati la partita da soli. Abbiamo fatto bene il primo tempo. Poi un errore ci ha condizionato ci ha fatto abbassare e abbiamo dato coraggio alla Cremonese se. Poi siamo stati premiati. Chi è entrato lo ha fatto molto bene. Rilassamento all’intervallo? C’è stato un errore sul loro gol e da lì è diventata una partita diversa. Loro calciavano a 70 metri e noi non abbiamo struttura. Questo ha condizionato un po’ lo svolgimento. Non avrei mai pensato a un finale del genere. Dovremmo ricordarcelo e avrei preferito restare sul 2-0. Abbiamo dimostrato spirito di squadra. Ai ragazzi avevo detto che era una partita importante. Avevamo ricevuto troppe critiche. I nostri terminali offensivi hanno giocato 6 partite insieme in stagione. Mi sento soddisfatto. Siamo stati premiati in una partita che ci eravamo complicati da soli”.

Poi ha proseguito “Mi aspettavo una Cremonese più aggressiva. Per questo ho messo un centrocampo con più qualità. La punizione di Lauriente ci ha aperto un po’ i varchi. Siamo stati bravi ad adattarci alla Cremonese. Abbiamo fatto la partita che dovevamo nel primo tempo, nel secondo è stato tutto diverso. Questo è il calcio. Chi ha visto la parità si è divertito, noi dal campo un po’ meno”.

Infine, il tecnico dei neroverdi ha parlato dei singoli, iniziando da Zortea: “E’ esuberante. Ogni tanto i giovani dovrebbero imparare prima ad ascoltare e poi a parlare. Ma è perdonato. Frattesi? Il gol è una non giocata. Da lì si scarica. E poi tutti i compagni lo hanno abbracciato. Questo è l’importante. La squadra è tutta insieme, panchina compresa è questo è un grande valore. E infatti oggi la partita l’hanno decisa quelli che sono entrati dalla panchina”. E su Pinamonti: “L’ho visto benissimo. Non giocava da tempo. Se si allena così giocherà e se continuerà così farà bene”.

Foto: sito ufficiale Sassuolo