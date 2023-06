Dionisi: “Per Frattesi è il momento di ambire anche ad altri palcoscenici. Berardi? Spero che resti”

A margine del trofeo Maestrelli, il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha così parlato ai media presenti, partendo dal mercato in casa neroverdi: “Cosa aspettarsi? È abbastanza presto. Ancora si parla di fine stagione, di ripresa… Vediamo. Per certi aspetti mi piacerebbe parlare di un Sassuolo rinnovato, competitivo e giovane”.

Poi ha proseguito parlando di Domenico Berardi:”Ho detto che è presto, vediamo. La speranza è sempre quella, è il più importante della squadra. Ovvio, la squadra è più importante del singolo, ma poi c’è uno su tutti che dà valore alla squadra ed è Berardi. Barone me lo ha mai chiesto? No. Ci siamo salutati, abbiamo scambiato quattro chiacchiere, parlando del Viola Park e del ritiro a Vipiteno che faremo. Basta”. E su Maxime Lopez: “Quanto è importante? Molto, ma sono tutti importanti. Tutti sono determinanti, poi c’è chi sposta e valorizza il lavoro di squadra. Lui è uno di questi, ma come tanti altri”

L’attenzione, poi, si è spostata su Davide Frattesi: “Quanto è difficile sostituirlo? Ad oggi abbiamo stilato i nomi di quelli che devono fare le visite mediche e venire in ritiro, Frattesi è tra questi. Ovvio che è molto chiacchierato, la vostra speranza è che si continui a parlare di lui, poi io spero che si smetta prima o poi. Per un motivo o per un altro. La sua crescita è sotto l’occhio di tutti. Ha finito facendo molto bene in Nazionale, è un giocatore che abbiamo apprezzato tanto. Credo che sia arrivato il momento che possa e debba anche ambire ad altri palcoscenici. Se lo meriterebbe per quello che ha fatto, non è l’unico, ma mi chiedete di lui e ve lo dico”.

Infine, su Scamacca: “Ho un buon rapporto con lui, l’ho sentito qualche mese fa. Se dovessi dargli dei consigli glieli darei direttamente a lui e non a dei microfoni. L’unica cosa che posso dire è che se dovessi proprio consigliargli qualcosa gli direi di scegliere Sassuolo. Saprà fare bene le scelte con il suo entourage”. E su Laurenté: “Ha fatto bene, mi auguro che riparta da quello che ha fatto. Credo possa fare anche di più”.

Foto: sito ufficiale Sassuolo