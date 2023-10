Dionisi: “Peccato non aver vinto dopo un ottimo secondo tempo. Laurienté può dare di più”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato a Dazn dopo il pareggio a Lecce.

Queste le sue parole: “Sono soddisfatto per chi ha giocato per la prima volta da titolare, anche se si tratta di giocatori esperti. Abbiamo fatto un solo allenamento e poi siamo partiti in aereo, non è stato facile. Tante buone indicazioni, alcune belle notizie come il ritorno in campo di Obiang. Abbiamo fatto una prestazione in crescendo, nel primo tempo non ero soddisfatto nonostante il risultato. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, il Lecce si è abbassato e non pressava più come nel primo tempo ma abbiamo fatto troppi passaggi indietro. Lo stadio e il loro avvio ci hanno un po’ condizionati all’inizio ma abbiamo avuto un atteggiamento ottimo fino alla fine. Peccato non aver vinto, nella ripresa abbiamo giocato tanto nella loro metà campo”.

La prova di Laurienté: “Può fare di più. Ora tutti si aspettano tanto dopo la scorsa stagione positiva. Ora lo conoscono di più, gioca per la squadra ma nei dettagli dovrebbe essere più efficace. Deve migliorare, si sta applicando ma serve determinazione”

C’è stato un po’ di caos tra le panchine: “Cerco sempre di essere equilibrato, poi ti può innervosire il pubblico, il risultato, le decisioni arbitrali. Il battibecco? Le due panchine non si sono capite, noi parlavamo col quarto uomo e loro pensavano ce l’avessimo con loro. Poi abbiamo messo a posto le cose, dobbiamo mandare buoni messaggi. Tra l’altro noi siamo la squadra più corretta, quella che ha commesso meno falli: non meniamo ma le prendiamo, è strano prendere tutte queste ammonizioni… Non vogli lamentarmi, è solo una constatazione”.

Foto: twitter Sassuolo