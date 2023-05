Dionisi: “Peccato, le due deviazioni hanno indirizzato la partita. Posso solo elogiare i ragazzi”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha così parlato dopo la sconfitta per 4-2 contro l’Inter: “La qualità del singolo ha permesso all’Inter di chiudere in vantaggio il primo tempo. Mi è piaciuto perché ce la siamo giocata a viso aperto. Peccato, perché nel secondo tempo avevamo approcciato bene, poi le due deviazioni hanno permesso all’Inter di andare sul 3-0. Nonostante questo l’avevamo rimessa in piedi, possono solo elogiare i ragazzi per ciò che hanno fatto”.

Serve un po’ di cinismo che ci è mancato nel primo tempo, abbiamo avuto occasioni con Matheus Henrique. Sai che nel secondo tempo puoi calare d’intensità, un peccato non averla sbloccata. Prestazioni belle a San Siro? Non so, sapevamo che oggi dovevamo essere perfetti in tutto e forse non sarebbe bastato. Sono soddisfatto della prestazione e di quello che abbiamo fatto. Forse giochiamo così a San Siro perché tanti meritano questi palcoscenici…”

Infine: “Berardi non è l’unico giocatore ad aver fatto delle scelte del genere. Lui è un ragazzo maturo, consapevole delle sue qualità. Ha fatto sicuramente una scelta di vita, questa realtà gli ha dato la possibilità di esprimersi per quello che è. Lui è un giocatore di una categoria superiore. A lui basta poco per capire tutto. Parole di Carnevali? Lo ringrazio, abbiamo iniziato a parlare settimana scorsa. Quando ci saranno delle decisioni, lo sapranno tutti. Se l’ha detto, magari sarà così”.

Fonte: sito ufficiale Sassuolo