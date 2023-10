Dionisi: “Partita da 4,5. Risultato più che meritato, deluso un po’ da tutti”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha commentato a Dazn la sconfitta con la Lazio: “La Lazio ha fatto una partita da 8, noi da 4.5 con errori da 3 e il risultato è più che meritato. Speravo finisse presto il primo tempo, non siamo stati coraggiosi. Gli errori ci stanno ma ad errore si sommava errore. Poi nel secondo tempo è stata un’altra partita ma il risultato è giusto, c’è poco da dire”.

Sul cambio di Tressoldi nell’intervallo. Pensavi di toglierlo già nel primo tempo?

“Se avessi pensato solo alla partita di oggi lo avrei tolto prima dell’intervallo. Lui non avrebbe capito ed è per questo che non l’ho tolto, perché dobbiamo aiutarlo e supportarlo. Ha già fatto un po’ di questi errori ma se non lo si aiuta… Si allena anche bene, è cresciuto. Il cambio all’intervallo è stato fatto anche in funzione del futuro”.

Deluso dall’attacco? “Sono deluso oggi un po’ da tutti”.

Sull’ambiente di Sassuolo: quanto incide sulla prestazione della squadra? “Questa realtà aiuta tanto i ragazzi perché ti supporta di più e al tempo stesso ti spinge meno perché c’è meno pressione. Per me è più positivo che negativo”.

Foto: twitter Sassuolo