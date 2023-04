Dionisi: “Parlare d’Europa non è fattibile, la società ha una missione diversa. Ricorso Juventus? Cambierebbe la classifica ma pensiamo a noi”

Nella conferenza stampa pre Salernitana, il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi ha presentato la sfida di sabato: “La speranza è quella ma non è mai venuta meno. Se devo andare dietro ai risultati posso solo parlare bene ma se devo parlare di Verona, dove è arrivata la sconfitta, devo parlare bene dell’atteggiamento. Ovvio che non dobbiamo ripetere lo stesso risultato. Sappiamo che sarà doppiamente difficile perché la Salernitana in casa sembra che non giochi in 11 ma in molti di più e potrebbe esserci il rischio di un contraccolpo psicologico dopo la vittoria della Juve ma non deve succedere, anzi, deve essere una spinta. La Salernitana sta facendo bene. Tutti mi dicevano che era difficilissimo dare continuità di risultati per una squadra di medio livello e la Salernitana ci sta riuscendo con 7 risultati utili consecutivi, anche se ci sono 6 pareggi, sono comunque 7 risultati utili. Sarà una sfida difficile, non dobbiamo dimenticarci della sfida dell’anno scorso”.

Sulla corsa Europa: “Dovrei fare un discorso più ampio che non è in funzione della partita con la Salernitana. Questa società ha una missione: dar valore al parco giocatori, nel frattempo crescere e ottenere risultati. Non è semplice per una società che ha come missione questo, sarebbe più facile trattenere i calciatori e ottenere risultati. Ad esempio due ragazzi che son partiti l’anno scorso, hanno avuto un’opportunità irrinunciabile per loro stessi e per la società, ma il loro percorso qui secondo me non era finito, ma quando arrivano arrivano, dobbiamo essere bravi a tararci su chi abbiamo in funzione sul tempo che probabilmente avranno di crescita in questa società. Per quest’anno poi parlare d’Europa per me non è fattibile”.

Su Berardi e Pinamonti: “Berardi sta meglio ma non sarà della partita sicuramente recupererà la miglior condizione dalla prossima settimana ma questa settimana pensiamo di gestirlo per prepararlo alla prossima. Pinamonti non ha avuto nessun problema, si sta allenando bene e deve dare risposte sul campo come sta facendo in questa parte, provando sempre a migliorare”.

Sulla sentenza della Juventus: “Per quanto mi riguarda no, per quanto riguarda il finale di campionato sì, cambierebbe la classifica ma per quanto ci riguarda, l’ho già detto e lo ripeto, noi facciamo la corsa su di noi. A inizio stagione non so quanti ci avrebbero accreditati per ripetere la stagione scorsa, durante la stagione nessuno avrebbe scommesso su questo, e ora vogliamo migliorare il campionato fatto l’anno scorso”.

Fonte: sito ufficiale Sassuolo