Dionisi: “Pagato la sosta. Berardi assenza pesante, è difficile sostituirlo”

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha commentato la sconfitta contro la Lazio ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole: “Credo che oggi abbiamo pagato la sosta. Abbiamo perso qualche giocatore, ma non sono qua a recriminare. Potevamo fare meglio sicuramente, soprattutto nel primo tempo. Gli ultimi minuti poi abbiamo trovato il gol ma la Lazio penso che abbia vinto meritatamente. Abbiamo fatto diversi errori, abbiamo rischiato più del gol preso in queste situazioni. È mancata un po’ di cattiveria. L’assenza di Berardi? Domenico manca tanto quando non c’è, ma deve essere motivo di crescita. Sappiamo che fa la differenza, è un top player, è difficile sostituirlo ma non per chi gioca ma proprio nel gioco corale della squadra. Quando manca Berardi è pesante, ma oggi potevamo fare molto di più”.

FOTO: Twitter Sassuolo