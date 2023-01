Dionisi: “Ottima prestazione, partita viziata da un episodio”

Il Sassuolo esce sconfitto dal Franchi per 2-1. Il tecnico dei neroverdi, Alessio Dionisi, ha commentato così il risultato a DAZN: “Abbiamo fatto un’ottima prestazione ma non siamo contenti del risultato, non possiamo essere soddisfatti. Senza un episodio molto discutibile la Fiorentina non avrebbe vinto la partita. Probabilmente c’è Terzic in fuorigioco, poi non capisco perché l’arbitro in campo abbia detto che non era mano e poi lo mandano al VAR. Pinamonti? Credo sia un affaticamento”.

foto: profilo Twitter Sassuolo