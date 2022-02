Dionisi: “Ottima prestazione, ci meritavamo i supplementari”

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, dopo la sconfitta rimediata contro la Juventus in Coppa Italia, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset.

Queste le sue parole: “Peccato, sono contento per la prestazione e oggi nel primo tempo meritavamo più noi, nel secondo sicuramente loro. Un tempo per parte. La Juve ci ha poi schiacciato nella ripresa. Il pari sarebbe stato forse il risultato più giusto, potevamo magari giocarcela ai supplementari. Eravamo venuti qui per giocarcela, anche se abbiamo qualche defezioni in questo periodo, ma ne usciamo bene, in particolare dopo la brutta sconfitta contro la Sampdoria. Non abbiamo una rosa così ampia in questo momento. Ci meritavamo i supplementari. Dobbiamo restare coi piedi per terra, dobbiamo essere bravi perché comunque oggi abbiamo perso, quindi quando si perde non si può essere contenti. Dobbiamo però ripartire da quanto fatto nel primo tempo. Ora ricarichiamo le pile per giocare la partita di campionato contro la Roma dove proveremo a fare una gara come stasera, consapevoli che affronteremo una squadra arrabbiata, anche loro eliminati dalla Coppa Italia”.