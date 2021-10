Dionisi: “Oggi siamo stati ripagati delle prestazioni precedenti. Bella vittoria”

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha commentato così ai microfoni di DAZN lo storico successo contro la Juventus:

Non dirà più a Frattesi di non inserirsi?

“Oggi lo poteva fare perché giocavamo con il centrocampo a tre, quando siamo a due in mediana deve farlo meno. Oggi lo ha fatto nel migliore dei modi”.

Se lo aspettava di vincere a Torino?

“Difficile pensarlo. Ho preso una botta nell’esultanza finale ma vado via volentieri col dolore. Oggi abbiamo fatto un ottimo primo tempo e nella ripresa siamo stati bravi a restare in partita fino alla fine”.

Oggi avete vinto nella fase difensiva, concedendo poco alla Juve.

“La vittoria è bella a prescindere, ma ancora di più se fatta qui. Dobbiamo essere bravi a mettercela alle spalle, perché domenica abbiamo una gara delicata. All’inizio abbiamo sofferto la pressione della Juve, poi siamo venuti fuori e abbiamo trovato coraggio. Nella ripresa siamo stati più bassi, ma non abbiamo perso le distanze. Oggi forse il risultato ci ha premiato più del dovuto, ripagandoci delle prestazioni precedenti”.