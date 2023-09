Dionisi: “Oggi mi aspettavo di più. Dobbiamo crescere dal punto di vista mentale”

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta dei suoi ragazzi al Benito Stirpe contro il Frosinone.

Queste le sue parole: “Siamo mancati nell’atteggiamento. Discreta gara nel primo tempo, abbiamo avuto tanti spazi, ma potevamo creare di più. Nel secondo tempo non abbiamo avuto un atteggiamento positivo, siamo stati superficiali. Questo ha riportato il Frosinone in partita, poi l’inerzia della partita è cambiata. Difficile pensare positivo oggi. Mi aspettavo di più, c’era l’opportunità di finire il primo tempo almeno in doppio vantaggio. Non siamo una squadra difensiva ma dobbiamo metterci qualcosa, dobbiamo aiutarci di più se non segniamo di più. Il Frosinone ha vinto con merito, però c’è tanto amaro in bocca”.

Sul cambio di atteggiamento tra primo e secondo tempo: “I demeriti sono nella mentalità, dobbiamo crescere. Dobbiamo capire che abbiamo qualità, ma la consapevolezza cresce con i risultati. Anche gli altri hanno qualità, il pubblico ha fatto una bella parte. Dobbiamo lavorare con umiltà, è una sconfitta che può togliere certezze ma siamo solo alla quarta”.

Su Pinamonti: “Pinamonti è cresciuto rispetto allo scorso anno, deve continuare così. Lui ha bisogno della squadra. La prestazione di un singolo non aiuta l’allenatore a parlare del singolo”.

Foto: sito ufficiale Sassuolo