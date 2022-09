Dionisi: “Oggi ci sono state due partite, l’espulsione di Ruan ci ha condizionati”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha analizzato la sconfitta rimediata contro l’Udinese. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn: “L’espulsione di Ruan ci ha condizionato tanto, perché oggi ci sono state due partite: nel primo tempo non avevamo concesso nulla. Poi ovviamente ci siamo abbassati essendo in dieci contro una squadra fisica. Peccato perché con due episodi abbiamo perso la partita: situazioni in cui potevamo fare meglio, ma non posso dire niente ai ragazzi. L’espulsione mi fa arrabbiare perché ha determinato poi il risultato. In quella situazione bisognava far meglio: Ruan comunque è stato sfortunato, ma è andata così. Lauriente? Ha qualità, forse l’unico ora che salta l’uomo. A sinistra può essere ancora più pericoloso, ma ora bisogna fare di necessità virtù. Oggi ha fatto una buona partita”.

Foto: Twitter Sassuolo