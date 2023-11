Dionisi: “Ochoa ha parato anche l’imparabile. La pausa arriva nel momento giusto per noi”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha così parlato dopo il pareggio per 2-2 contro la Salernitana: “I ragazzi sono usciti dal campo dispiaciuti, perché volevamo vincere. Partiamo con il freno a mano e concendiamo episodi, come il primo gol che era imprendibile. La partita poteva essere chiusa, ma siamo stati bravi a riprenderla. Avendola pareggiata così presto, avevamo l’inerzia dalla nostra e abbiamo avuto tante occasioni. Chi oggi ha sbagliato i gol di solito li fanno. È un momento meno positivo di altri ma dobbiamo combattere”.

Poi ha proseguito: “Non so quante squadre sarebbero riuscite a riprendere la partita. Dobbiamo farlo sempre però. Se non fai partita dall’inizio non la riprendi una partita così. Noi avevamo la testa nella partita dal primo minuto ma ci sono stati errori. Ochoa ha parato anche l’imparabile. Non è un problema di testa né di squadra, ci sono momenti”.

Infine: “Dobbiamo far tesoro di queste partite perché poi c’è più gusto a quando arriveranno le soddisfazioni. La pausa arriva nel momento giusto per noi: giocare senza Matheus Enrique non è semplice. Qualcuno rifiata e poi ripartiremo con lucidità ed equilibrio”.

Foto: Instagram Serie A