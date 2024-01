Dionisi: “Non sarà la stessa Juve dell’andata. Hanno maggiore consapevolezza. Io spero che possa essere lo stesso Sassuolo invece”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Juventus di domani sera.

Queste le sue parole: “Stiamo parlando della 20esima di campionato, aspettiamo un attimo. Se viviamo con l’angoscia che mi vorresti trasmettere, io non ce l’ho. Ovvio che guardiamo le altre, guardo le altre partite, ma sappiamo che ripetiamo il girone d’andata ci salviamo e raggiungiamo l’obiettivo, se possiamo far meglio lo dobbiamo cavalcare. Se gli altri saranno più bravi di noi alla 20esima conta relativamente, dipende da contro chi giochi, e io vorrei parlare della nostra partita”.

Perché fate fatica con le piccole? “Non posso negarlo ma al tempo stesso abbiamo fatto buone partite non ottenendo risultato con squadre di una classifica diversa. Le squadre di questo livello ti mettono molto in difficoltà ma se vai con le tue sicurezze e riesci a mettere nel campo le tue qualità puoi costruire delle situazioni pericolose e se sei bravo riesci a realizzarle. Dovremo essere bravi nelle opportunità che avremo. Sarà difficile, avremo poche possibilità di ottenere un risultato positivo, ma tutto passa da quello che faremo”.

La lotta salvezza è più difficile quest’anno, si è alzato il livello? “Sì, è così, ma già dall’inizio. Le squadre che sono lì con noi in casa fanno la differenza. Chi è salito sono città, una squadra rappresenta una regione, quindi si è alzato il livello della parte destra, e pensare che la terzultima ha 17 punti, non era così l’anno scorso, poi i punti per le varie quote si discostano poco”.

Cosa vi ha lasciato la vittoria con la Fiorentina? “Ho letto le interviste dopo la partita, non ultima l’intervista di Consigli, e capisco che ha dato una bella spinta. La partita è stata ‘sporca’, nel senso che il primo tempo è stato giocato bene concedendo poco o niente, nel secondo ci siamo abbassati contro una squadra forte che abbassa tutte le squadre della Serie A, e la squadra si è ritrovata. Leggendo le parole dei ragazzi parlano di una spinta positiva ma so che lo vogliamo dimostrare e dico dimostriamo quello che abbiamo detto, dimostriamo di essere migliorati, perché è sempre un esame continuo”.

Foto: twitter Sassuolo