Dionisi: “Non poteva esserci di meglio della partita con il Milan per finire il campionato. Non faremo favori”

Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato nel corso di un evento al Mapei Stadium, proiettandosi verso la gara con il Milan.

Queste le sue parole: “Io credo che il valore più grande possa essere quello di far sentire vicini, i media mettono distanza fra persone che vivono della stessa cosa, la passione per il calcio”.

Sul Milan: “Speravamo di vivere questa settimana, non si poteva desiderare di meglio che finire contro una squadra importante che si giocherà tanto. Noi l’affronteremo nel miglior modo possibile, con entusiasmo: ci piacerebbe finire in maniera positiva, sappiamo che sarà una partita difficile. Non importa cosa si è fatto in passato, noi speriamo di far ricordare quello che faremo domenica. Non faremo favori a nessuno”.

Foto: Twitter Sassuolo