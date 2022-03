Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, durante l’evento “Amici dei Bambini” ha dichiarato: “La Serie A è una bella esperienza, non me l’aspettavo, il livello è alto. Se Dybala non si aspettava di arrivare in Nazionale e alla Juve, io non mi aspettavo di arrivare ad una squadra di Serie A. Risultati? Ne abbiamo messe in difficoltà tante di squadre, ma molte hanno messo in difficoltà noi”.

FOTO: Twitter Sassuolo