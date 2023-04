Dionisi: “Non dobbiamo perdere le motivazioni. Verona? In casa fanno un altro campionato”

Il Sassuolo è pronto ad affrontare il Verona e nella canonica conferenza stampa del giorno prima Alessio Dionisi parla del momento dei suoi e dell’avversario: “Prima tutto non perdere le motivazioni perché sono tanto, sono forse il motore dei risultati di qualsiasi squadra. Sappiamo che non è facile e sarebbe un peccato non dare continuità. Per certi aspetti il difficile arriva adesso, dobbiamo raschiare nel badile delle motivazioni per rimanere attaccato al carro delle squadre che sono davanti a noi. Non sarà semplice ma vogliamo ottenere più punti possibili, domani sicuramente ci aspetta una partita difficile”

Sul modulo e i dubbi: “Ho dei dubbi su quanto saremo motivati e lo voglio vedere oggi in allenamento perché la partita di domani per me vale tanto, lo dobbiamo mettere in campo ma in tutti gli allenamenti. Se vedrò le stesse cose che ho visto nella preparazione delle gare precedenti andrà da sé che ci sarà continuità nella formazione, se oggi non noterò quelle cose, non escludo di cambiare anche molti giocatori. I dubbi sono più per le motivazioni, non escludo di cambiare qualcosa se qualcuno non dimostra anche oggi di voler giocare. Passa tanto da questo. Affrontiamo una squadra che ovviamente giocherà alla morte, in casa ad oggi hanno fatto l’80% dei punti, hanno un obiettivo importante e sarà una gara importante per loro, se anche per noi non lo sarà non escludo di cambiare e anche tanto se non vedo la determinazione e la volontà che voglio vedere”.

Sul Verona: “La cosa che mi è piaciuta di più della partita differente, con le due squadre che hanno un’idea simile, che la squadra ha raggiunto più consapevolezze contro un’idea diversa dalla nostra, difficile da giocarci contro. Poi c’è il Verona, che è una squadra diversa in casa, fanno due campionati diversi in casa e fuori, hanno fatto 14 punti su 19 in casa, la dice lunga sul valore del Verona in casa, che è diverso dal Verona fuori casa. Dovremo essere molto prestativi, consapevoli e motivati”.

Foto: Dionisi Twitter Sassuolo