Dionisi non dimentica Vialli: “Gianluca ha lasciato tante cose positive”

Prima del fischio di inizio del match contro la Fiorentina, l’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi, ha speso qualche parola in ricordo di Gianluca Vialli. Così il tecnico neroverde a DAZN: “Da ex calciatore era un esempio, un leader, un campione dentro e fuori dal campo. tutto il calcio piange per lui e sarà una mancanza importante, non dobbiamo dimentiarci i segnali positivi che ha mandato da calciatore e prima della sua scomparsa”, il suo ricordo ai microfoni di DAZN, Poi un pensiero su Frattesi: “Deve mettere la stessa dedizione che ha messo l’anno scorso, quest’anno sta facendo bene con alti e bassi. Servirà il 110% suo e di tutti gli altri”.

