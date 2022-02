Dionisi: “Mi assumo le responsabilità del risultato. Punteggio troppo pesante, avremmo meritato qualche gol”

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha commentato la disfatta per 4-0 contro la Sampdoria.

Queste le sue parole: “Non voglio parlare dei singoli, mi assumo le responsabilità del risultato ma dopo un 4-0 che devo dire. Hanno meritato di vincere, magari il punteggio è troppo pesante, noi almeno un paio di gol li avremmo meritati. Dopo sette minuti ti ritrovi sotto di due gol, due palle inattive e prendiamo altri gol. L’atteggiamento con il Torino era stato positivo, dobbiamo fare delle amichevoli settimanali per avere un diverso atteggiamento”.

E’ una questione di approccio?

“Non lo so, siamo giovani ma non deve essere una giustificazione ma un motivo di ambizione. Siamo un buon gruppo, abbiamo approcci altalenanti però non uso la frusta ma bastone e carota. Dobbiamo stimolarci ancora di più, è un atteggiamento altalenante. I ragazzi si impegnano, le seconde palle ci andiamo ma non arriviamo primi. Oggi è mancata la volontà, dobbiamo fare il mea culpa. Non possiamo guardare le statistiche e basta, giochiamo per attaccare e probabilmente era scontato che calciavamo di più ma non basta. Noi vogliamo vincere, ora abbiamo partite difficili, è bene ripensare a questa partita per fare un bagno di umiltà. Non è inevitabile, mi assumo le responsabilità e dobbiamo crescere. Raspadori è il più giovane e ha tanta volontà, dobbiamo migliorare su questo e dobbiamo essere consci che la volontà deve essere al primo posto”.

Foto: Twitter Sassuolo