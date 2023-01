Dionisi: “Mercato? Non serve nessuno. Anno di transizione, chi non è allineato non può far parte del Sassuolo”

Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha così parlato alla vigilia della sfida contro la Sampdoria: “Peccato per l’ultima settimana, se penso alle prime quindici partite, quando abbiamo peggiorato quanto di buono fatto in precedenza. Ora si riparte, recuperiamo tanti giocatori offensivi, avrò tanta scelta e questo la dice lunga: sono convinto che se riusciremo a trovare continuità riusciremo a essere ancora più offensivi. Dobbiamo esserlo”.

Poi ha proseguito parlando di Traoré: “Diciamo che se sta bene è in campo. Non dico solo fisicamente: ha fatto i primi mesi dove fisicamente non stava bene e abbiamo provato a forzarlo, ma deve stare bene anche mentalmente. È giovane, deve ancora finire il suo percorso di maturazione e deve essere bravo a trovare la sua posizione. In questo momento lo stiamo provando più dentro il campo e giocherà lì, se giocherà”. E su Berardi e Pinamonti: “Si è sempre parlato del Sassuolo e di Berardi, perché è un giocatore che fa la differenza. Ma la forza deriva dalla squadra, poi il singolo la esalta. Che devo chiedere a Domenico? Di essere se stesso, come è sempre stato. Purtroppo è stato poco a disposizione per un infortunio, domani sarà in campo ed è importante per lui così come per tutto il Sassuolo. Pinamonti? Diciamo che di acquisti in estate ce ne sono stati… anche perché ci sono state anche le cessioni. Gli allenamenti fanno tanto, ma le partite ancora di più. Ho già detto che mi aspetto di più da Andrea, fermo restando che ha già fatto cose positive nelle prestazioni di squadra. Anche lui deve pretendere qualcosa di più da se stesso, ma questo vale per chiunque: nessun giocatore in Serie A può fermarsi”.

Poi ha parlato del mercato in chiave neroverdi: “Io sono in linea con la società, per me è un anno di transizione perché abbiamo cambiato qualcosina e dobbiamo consolidarci: non serve nessuno, servono giocatori inquadrati e staff inquadrato. Tutti allineati per far crescere il Sassuolo”.

Infine: “Parlo in generale. Dobbiamo avere tutti la stessa linea, allinearci tutti. Chi non si allinea non può far parte di questa squadra: il nostro obiettivo, quello di confermarci, è grande e non è scontato. Abbiamo bisogno delle energie di tutti, di chi ha giocato e di chi ha giocato meno. Abbiamo bisogno di energie positive, chi non si allinea non può far parte della squadra”.

Foto: Twitter Sassuolo