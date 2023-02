Dionisi: “Lecce avversario difficile e da rispettare. Berardi disponibile”

L’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, in conferenza stampa ha presentato la partita di Serie A da disputare in trasferta contro il Lecce. Alcune parole del tecnico dei neroverdi: “Berardi si è allenato tutta la settimana quindi salvo cose straordinarie è disponibile domani, lo era anche per un basso minutaggio contro il Napoli e si è preferito non rischiare. Per Pinamonti, più allenamenti fa, più gioca. Sarà della partita sì, non so se dall’inizio o durante”.

Lecce: “Non temo il Lecce, ma lo rispettiamo perché ha qualità non comuni per le squadre che arrivano dalla Serie B. È una squadra che corre e difende, per certi aspetti stiamo diventando come loro. In questo momento è un avversario difficile da affrontare”.

Fonte: sito ufficiale Sassuolo