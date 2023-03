Dionisi: “La Cremonese è una squadra viva, non c’era momento peggiore per affrontarli”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro la Cremonese, in programma domani alle 18: “Dobbiamo prendere di positivo tutto quanto fatto, abbiamo ragionato per allontanarci dalla zona dietro e per avvicinarci davanti. Se fai risultato guardi con più ottimismo tutto, ovvio che i risultati delle altre ci saranno tutte. Dobbiamo avere le nostre ambizioni, le abbiamo tenute dentro e dobbiamo tirarle fuori per dimostrare se siamo ambiziosi e la partita con la Cremonese è importante. Non credo che loro abbiano mai mollato, l’ho vista spesso. Ha cambiato identità, sistema di gioco, e idea di gioco, è una squadra viva, merito loro e demerito di chi credeva non fosse così perché stanno giocando per ottenere un risultato e una salvezza che magari ora sembra insperata ma combattono sempre, sono in semifinale di Coppa Italia e le ultime due partite giocate contro Torino e Roma hanno fatto bene. Per affrontarli non c’era momento peggiore, ma anche per la Cremonese non sarà semplice affrontare il Sassuolo ora”.

Le ultime dall’infermeria: “Non recuperiamo i lungodegenti, punto interrogativo su Toljan, vediamo come andrà oggi. Recuperiamo Laurienté ed esce Berardi per squalifica”.

Fonte: sito ufficiale Sassuolo