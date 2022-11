Dionisi: “La cosa più importante è riscattare la partita precedente e confermarci con lo spirito di inizio anno”

L’allenatore del Sassuolo ha parlato in conferenza stampa della prossima partita contro la Roma e degli infortunati in vista del prossimo match. Di seguito le sue dichiarazioni: “Ora la cosa più importante è riscattare la partita precedente e confermarci come spirito come all’inizio dell’anno. Nessuno lo ricorda ma giochiamo con tante defezioni in attacco. Stiamo facendo bene, abbiamo gli stessi punti della scorsa stagione fermo restando che domani abbiamo una gara importante e faremo di tutto per riscattare la partita precedente anche se non sarà semplice. Quest’anno abbiamo iniziato con un giro a vuoto e ci siamo ripetuti contro l‘Empoli. Non ci voleva ma non mi farei un dramma.” Su Berardi e gli assenti dell’ultimo match ha detto: “Non posso essere certo di questo, perché mancano un allenamento e mezzo, stiamo facendo delle valutazioni. È importante recuperare i giocatori, come Traoré che sta recuperando giocando, ora c’è Berardi che speriamo di recuperare a breve e Laurientè rientra dalla squalifica”.

Foto: Twitter Sassuolo