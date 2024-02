Dionisi: “Il Toro è forte e per noi è fastidioso perché ricercano il contatto fisico. Non so dire i tempi di recupero di Berardi”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha appena terminato di presentare in conferenza stampa il match di campionato con il Torino, in programma domani sera alle 20.45 al Mapei Stadium. Tanti i temi toccati, dallo stato di forma degli avversari granata ai possibili tempi di recupero dell’ormai lungodegente Domenico Berardi:

Che gara sarà?

“Il Toro è forte e per noi è fastidioso perché ricercano il contatto fisico, la marcatura a uomo, e noi non siamo abituati a questo e dobbiamo essere più ‘beep’, più determinati di altre volte, perché all’andata il primo tempo del Toro l’abbiamo subito e se subisci una squadra che gioca a uomo è negativo. La prima cosa è la testa, dobbiamo cercare di primeggia.”

Il Sassuolo ha perso 17 punti da situazioni di vantaggio, come spieghi questa cosa a te stesso, e come si può migliorare questo trend?

“Aggiungo che ne abbiamo perse tante. Rispetto all’anno scorso, quando parlo dell’obiettivo è perché so il potenziale della squadra, cerco di leggere il potenziale di ognuno, ma mi immagino cosa possano dare nel breve-lungo periodo. Questa squadra ha potenziale che verrà sviluppato negli anni, il primo anno è questo, e nel primo anno devi solo raggiungere l’obiettivo.”

Come sta vivendo lei questa situazione anche se a livello di prestazioni non ci sarebbero dubbi sulla sua permanenza…

“Veniamo giudicati dai risultati, poi le prestazioni sono l’antipasto per i risultati. Ora siamo al primo e anche al secondo, poi ci sarà il dessert, la parte finale del campionato. Ora arrivano le partite vere e contiamo di recuperare giocatori perché tra febbraio e marzo prendi una strada. I ragazzi si sono allenati bene. Quello che vogliono fare me lo dimostrano durante l’allenamento, poi in alcune prestazioni il risultato non ci ha pagato, ma se perseveriamo raccoglieremo”.

Infine un passaggio su Berardi: “Sta recuperando dall’operazione al menisco, non so dire i tempi. Lo aspettiamo a braccia aperte perché viene per fare allenamento a parte. Spero che rientrerà il prima possibile.”

