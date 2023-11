Dionisi: “Il Sassuolo è basato sui fatti, non sulle parole. Il Mapei Stadium lo dimostra”

Anche il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato a margine della presentazione del libro “Mapei Stadium. Lo stadio che si apre alla cultura – le parole riportate da sassuolonews.net – “Una squadra che vuole giocare ne trae beneficio. Questo è stato costruito come il secondo manto erboso migliore della Serie A, io non ci gioco ma entro in tutti i campi e i campi della Serie A ora inizio a vederli e questo è uno stadio funzionale, ci sentiamo a casa. Non siamo gli unici a giocarci e credo sia un privilegio per la città di Reggio Emilia avere due squadre a un livello così importante”.

Poi ha proseguito: “Io sono qua per la terza stagione e non riconosco stadi in Italia con delle migliorie così in 3 anni e questo rende merito alla proprietà, al progetto. Non è un progetto fatto di sole parole perché spesso succede questo ma è sui fatti. Ogni anno, ogni partita c’è qualcosa in più ed è un bello spot, sperando non sia l’unico, perché questo è uno dei pochi stadi di proprietà in Italia, ed è ancora di più un fiore all’occhiello per la famiglia, per la città e la società”.