Dionisi: “Il nostro campionato inizia ora, con gli scontri diretti. La fiducia resta intatta”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato a Dazn dopo il netto ko contro l’Atalanta e la zona retrocessione ormai ad un passo.

Queste le sue parole: “Inutile piangere sul latte versato, ho cercato di ripulire la testa e stimolarli, dare linfa nuova. Eravamo partiti anche abbastanza bene nel secondo tempo, ma in questo momento l’Atalanta è difficile da affrontare: ci sono dei meriti loro e qualche demerito nostro, potevamo chiudere il primo tempo sull’1-1 ma il secondo tempo sarebbe stato comunque difficile. Nel primo tempo ero molto soddisfatto, non posso pensare solo al risultato, che è comunque esagerato. Adesso arriva il nostro campionato, abbiamo tanti scontri diretti”.

Vi mancano giocatori importanti però dal punto di vista della cattiveria potere fare meglio, non credi?

“Sono d’accordo, sono concetti che devono entrare nella testa di tutti. È arrivato al momento di attaccarsi a tutto e in certi momenti non l’abbiamo fatto e abbiamo pagato. Nel secondo tempo vedo tanta qualità dell’Atalanta e una serie di episodi, noi ci siamo abbattuti e invece dobbiamo rimanere sempre in partita anche perché le gare non finiscono mai e quelle successive le prepari anche in campo in quella che stai giocando”.