Dionisi: “Il gol subito ci ha rivitalizzato. Berardi è il nostro top player”

La prima stagione in Serie A per Alessio Dionisi sta proseguendo forse anche leggermente al di sopra delle aspettative. Così ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria di stasera sulla Fiorentina: “Forse il gol dovevamo prenderlo prima. perché ci è servito per riprenderci. Forse pensavamo di averla vinta, eravamo stanchi perché avevamo speso tanto, la Fiorentina è forte e l’ha dimostrato anche oggi. Sono felice per Defrel, col Napoli gli avevano annullato il gol e oggi si è preso un pezzettino di quello che la partita gli aveva portato via“.

Sulle vittorie contro le big: “Non lo so, ma sicuramente concediamo e creiamo. Ci viene bene sfruttare le occasioni da gol, però guardando il risvolto della medaglia dobbiamo migliorare contro squadre del nostro livello. Ora arriva il Venezia e dovremo esser bravi a dare continuità“.

Su Consigli: “Andrea per noi è più che un portiere, è un capitano. Senza Ferrari a San Siro l’ha fatto lui, spesso non lo è perché preferisco giocatori di movimento ma nello spogliatoio parla e sprona i compagni. Permette ai giovani di crescere“.

Su Berardi: “Lo nominiamo sempre. È il nostro top player. Tutto quello che ho già detto lo confermo. Ce lo teniamo stretto spero per tanto tempo ancora. Ci fa fare il salto di qualità. È più forte di quanto potete immaginare. Allenandolo mi sono accorto che è più forte di quanto mi aspettassi vedendolo da fuori. Domenico è un capitano senza fascia”.

Foto: Twitter Sassuolo