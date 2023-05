Dionisi: “Ieri ho preferito i playoff alla Serie A. La Serie C è avvincente”

Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, nella giornata odierna ha sorteggiato gli accoppiamenti dei play off di Serie C e si è soffermato a parlare della terza serie, dove si era messo in luce sulla panchina dell’Imolese: “Per me è stata un’esperienza bellissima, sono stato un privilegiato. Dalla C sono andato subito alla B. È stata una bellissima cavalcata che mi ha portato qua oggi a sorteggiare il destino delle otto finaliste. Non nascondo che ieri non ho guardato la Serie A ma diretta gol dei playoff di C, sono sempre qualcosa di particolare. Se dovessi descrivere la magia della C? 60 squadre che coinvolgono tutto il paese, in questa fase finale ci sono le migliori. La C è avvincente, peccato che solo un’altra squadra potrà essere promossa in Serie B. Saranno duelli avvincenti, alcune si sono già incontrate in campionato. Spicca Vicenza-Cesena che evoca ricordi del passato. Tante squadre hanno giocato in altri palcoscenici. Chissà chi potrà festeggiare il 18 giugno”.

Fonte: sito ufficiale Sassuolo