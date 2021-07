Dionisi: “Ho zero gare in Serie A, il Sassuolo con me ha fatto una scelta coraggiosa. Ecco quale modulo utilizzerò”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha spiegato i motivi che l’hanno portato ad accettare la panchina dei neroverdi: “Non ho mollato Empoli, ho scelto il Sassuolo. Mi è sembrato un privilegio. Chiaro che non mi sono lasciato benissimo. Ma l’ho fatto per mettermi in discussione. Sarà una stagione stimolante anche se non sarà facile ripetere l’ottavo posto. Non sono ossessionato da questo, vivo senza assilli, consapevole che il valore della squadra c’è. Il Sassuolo ha fatto una scelta coraggiosa dato che ho zero presenze in Serie A. Modulo? La costruzione dal basso non è un diktat, ma ci credo. A Imola era un punto di partenza: portieri e difensori devono saper costruire. A Sassuolo ricomincerò dal 4-2-3-1 di De Zerbi che l’ho sentito ed è stato molto disponibile”.

FOTO: Twitter Sassuolo