Dionisi: “Gran primo tempo. I cambi hanno abbassato il livello. Chi subentra deve dare di più”

Quindi la coperta è corta? “No, non è corta. Non sarebbe corta se ci mettiamo qualcosa in più. Oggi siamo passati due volte in vantaggio. Abbiamo concesso un po’ il palleggio, ma più nella loro metà campo. Abbiamo sbagliato qualche transizione. Ma chi entra deve dare, senza farsi troppe domande, ma pensando alle risposte da dare sul campo. Oggi chi è subentrato non ha dato risposte positive, a differenza di quanto avvenuto al Bologna. Questo non vuol dire che chi è subentrato ne pagherà da solo le conseguenze, questo è chiaro”.