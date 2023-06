Dionisi: “Frattesi sarà convocato, ma non vogliamo rischiare nulla”

Vigilia di Serie A, nella serata di domani andrà in scena il match tra Sassuolo e Fiorentina. In conferenza stampa, il mister dei neroverdi Alessio Dionisi, ha parlato delle sue intenzioni per l’ultima giornata di campionato: “Frattesi sta abbastanza bene, sarà convocato ma non partirà dall’inizio, non vogliamo rischiare niente, valuterò a partita in corso. Mi piacerebbe che chi ha giocato meno riuscisse a trovare spazio. Andremo in campo per vincere contro una squadra forte e so che non sarà facile perché loro hanno qualcosa in più rispetto a noi sulla carta a livello emotivo e di struttura, hanno due squadre. Davide a disposizione è una risorsa ma avendo fatto pochi allenamenti in queste due settimane non gli farò correre alcun rischio”. Potrebbe esserci un cambio tra i pali: “Mi riservo di cambiare qualcosa rispetto alla scorsa giornata. Uno tra Pegolo e Russo ha più possibilità di giocare rispetto a Consigli“.

Foto: Twitter Sassuolo