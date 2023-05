Dionisi: “Frattesi non convocato per la Sampdoria”

Già vigilia di campionato, domani venerdì 26 maggio Sampdoria–Sassuolo darà il via alla penultima giornata di questa Serie A. Per l’allenatore dei neroverdi Alessio Dionisi, non è una partita da prendere sotto gamba: “Se non avremo l’approccio giusto potrà diventare una partita complicata. Dipenderà dalle motivazioni. Capisco che siamo alla fine, ma non è ancora finita, dobbiamo cercare di dare e ottenere il massimo. Se vogliamo raggiungere l’obiettivo dei 50 punti dobbiamo vincere domani”. Novità riguardo i convocati, con un’assenza illustre: “Tressoldi è squalificato e non ci sarà. Ma mancherà anche Frattesi, ha giocato tanto e in settimana non era al meglio, abbiamo deciso di non convocarlo”. Tra presente e futuro, Dionisi ha analizzato la situazione: “Rispetto all’anno scorso abbiamo segnato meno è vero, ma abbiamo subito meno gol. Siamo una squadra giovane e vedo dei miglioramenti. Presto saprete di più riguardo al mio futuro”.

Foto: Twitter Sassuolo