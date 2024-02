Dionisi: “Fa male perdere così. Mi assumo le responsabilità, ma la squadra è viva e unita”

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN in seguito al match perso tra le mura amiche per 2-3 con l’Empoli: “Fa male perdere così perché è inaspettata per l’andamento della partita. Poi però bisogna metterci la faccia, assumersi la responsabilità e capire che bisogna venirne fuori con un altro atteggiamento. nel primo tempo abbiamo concesso troppo, sembrava che potessimo prendere gol. Dobbiamo capire che l’episodio sposta tantissimo e che adesso il nostro è un campionato diverso.”

Si aspettava un altro atteggiamento?

“La voglia c’era. Noi dobbiamo capire di snaturarci un pochino, ci abbiamo messo un po ‘per calciare e non ci aspettavamo di andare in svantaggio. Abbiamo preso tre gol, tutti su palla inattiva, e sono troppi.”

Lei sente di avere in mano tutti i fili?

“Non sono nato ieri, faccio l’allenatore da 10 anni e mi assumo responsabilità. I ragazzi sono vivi, la partita lo dimostra altrimenti non la riprendi due volte. Siamo un blocco unito. Ma certe valutazioni non devo farle io. E’ già iniziato un mini campionato, questo era uno scontro diretto e lo abbiamo perso.”

Foto: Twitter U.S. Sassuolo