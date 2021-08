Dionisi: “Ecco cosa voglio vedere in campo dai miei giocatori. Stiamo tracciando la strada”

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, nel corso di un’intervista ai canali ufficiali del club neroverde, ha parlato in vista dell’esordio in campionato in programma sabato 21 agosto contro l’Hellas Verona. “Dobbiamo continuare così mettendo sempre in campo quella voglia di non mollare mai: questo deve essere il leitmotiv della stagione. La strada la stiamo tracciando, fermo restando che quello conta è il campionato, e quindi dalla prossima saranno partite con un altro peso ed un’altra difficoltà. Sarà molto difficile”.

Foto: Twitter Sassuolo