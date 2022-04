Dionisi: “E’ stata una delle migliori versioni del Sassuolo. Mercato? Non ci deve influenzare”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Abbiamo visto sicuramente un buon Sassuolo. Forse una delle migliori versioni. Abbiamo fatto prestazioni importanti anche in altre gare, anche con lo Spezia nell’ultima in casa. Devi avere l’atteggiamento giusto, devi difendere bene e devi sperare che loro ti concedano qualcosa. Potevamo chiuderla prima, abbiamo cambiato il trend negativo con l’Atalanta”.

Troppi punti persi: “Se guardiamo indietro credo che dobbiamo essere consci di avere quello che meritiamo. Non si può prendere il buono e scartare il negativo. Siamo ambiziosi ma non abbiamo mai pensato all’Europa. Non ci accontentiamo ma dobbiamo essere consci dei nostri mezzi e sapere che dobbiamo meritarci la posizione che abbiamo, provando a prendere quella davanti”.

Sulle voci di mercato: “Dobbiamo lasciar fuori i commenti esterni, siano essi positivi o negativi, l’ambizione e lo stimolo deve essere cercare di riceverli domani e dopodomani. Avevo pochi dubbi sull’atteggiamento di oggi. L’Atalanta si può permettere di far turnover e volevamo sfruttare questa opportunità ma tanto doveva passare da noi e oggi tecnicamente siamo stati molto più bravi. Oggi abbiamo preparato mentalmente la partita nel modo migliore e tecnicamente in campo abbiamo riportato le cose “.

Su Henrique: “Matheus Henrique è uscito per un problema muscolare, speriamo non sia nulla di grave. È stato lui a chiedere il cambio”.

Foto: Twitter Sassuolo