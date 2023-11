Dionisi: “Dovevamo chiuderla prima. Lipani farà strada”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha così parlato dopo la vittoria ai rigori contro lo Spezia: “Sono contento di chi ha giocato, anche di Lipani, un ragazzo che farà strada. L’atteggiamento e la prestazione di tutti mi sono piaciuti. Ovvio che dovevamo chiuderla prima, abbiamo calciato in porta 34 volte, i numeri degli angoli sono impossibili da vedere quasi in tutte le partite. Noi abbiamo fatto una partita più offensiva ma loro si sono difesi bene e questo ci ha permesso di essere poco pericolosi. Abbiamo cambiato tanto, dobbiamo andare a cercare i gol con i giocatori che hanno i gol e con qualcuno che deve migliorare in zona di rifinitura e di finalizzazione. Non era scontato passare il turno e sono soddisfatto”.

Poi ha proseguito: “È stata una prova anche per far giocare chi aveva giocato poco. Giocare con tanti giocatori offensivi non incidendo come avremmo dovuto in Serie A non avremmo potuto, vedendo anche i terzini di spinta che abbiamo. era un’opportunità per tutti e l’hanno interpretata bene. Siamo stati tantissimi nella loro metà campo, praticamente tutto il primo tempo, e nonostante questo siamo stati poco incisivi e abbiamo creato non tantissimo. Ci dobbiamo lavorare e se riusciremo a lavorare la riporteremo anche in altre partite. Oggi non siamo pronti per giocare così in Serie A e la disponibilità l’ho vista da parte di tutti, a partire da Castillejo che credo abbia riconquistato tanti palloni e questo atteggiamento mi è piaciuto”.

Infine: “Volpato rientra in quella categoria di ragazzi dei quali ho parlato spesso, che sono arrivati qui con grandi aspettative. La società ha fatto grandi investimenti su giocatori di talento che ancora non hanno dimostrato niente in Serie A. Volpato ha talento e non dobbiamo pretendere troppo, ci ha fatto prendere due-tre contropiede, a oggi non chiude l’azione con grandissima qualità e deve migliorare nell’equilibrio di squadra ma si farà, ha forza, fisicità, ha qualità importanti e anche la giusta spavalderia. Al tempo stesso io ci andrei piano nel parlare di Volpato che davanti a sé ha tanti giocatori bravi”.

Foto: Instagram Serie A