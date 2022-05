Dionisi: “Dovevamo chiudere la gara il primo tempo, ci è capitato troppo spesso in stagione”

Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato a Dazn dopo il pareggio per 1-1 contro l‘Udinese.

Queste le sue parole: “Un po’ di rammarico c’è, l’atteggiamento non lo abbiamo sbagliato. Peccato non aver segnato il secondo gol nel primo tempo, ha tenuto in vita l’Udinese. Da una palla inattiva poi è nato l’1-1, seppure non abbiano rubato nulla noi abbiamo avuto molte occasioni pulite andate sprecate. Mentalmente potevamo soffrire, invece potevamo segnare qualche gol in più. Mi dispiace per i ragazzi perché so che volevano vincere”.

Avete perso 24 punti da situazione di vantaggio. “L’ho detto, abbiamo subito spesso rimonte per non aver chiuso le partite. Però quanti ne abbiamo recuperati da situazione di svantaggio non me lo dite… Sicuramente possiamo migliorare, ci sono volte in cui abbiamo rimontato e altre in cui ci siamo fatti riprendere. Abbiamo tanti giovani, spero rimangano così da poter migliorare”.

Puntate al 10° posto? “Oggi potevamo scavalcare il Torino, ho visto che i giocatori hanno messo tutto in campo. Il Torino è in vantaggio negli scontri diretti, vediamo come andranno le ultime due partite”.

Foto: Twitter Sassuolo