Dionisi: “Credo in questa squadra e nell’obiettivo. Mi confronto con il direttore sportivo ogni giorno”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha così commentato così la prestazione del Sassuolo contro il Torino: “Prestazione veramente buona, ci è mancato osare un po’ di più negli ultimi 20 metri. Qualcuno si porta dietro che è da un po’ che non riesce a sbloccarsi. Dobbiamo continuare a scendere in campo così. Ce la siamo giocata con il Torino sul loro campo tecnico-tattico. Devo fare un plauso ai ragazzi che sono andati oltre a un momento difficile”.

Poi ha proseguito: “La partita era difficile. Ho trovato come sempre grande disponibilità da partie di tutti in settimana e oggi avevamo davanti una squadra forte con importanti qualità individuali e nonostante tutto li abbiamo messi in difficoltà. Il risultato mi lascia un po’ di amaro in bocca. Siamo in un momento in cui bisogna spingere”.

Infine: “Come ho già detto in conferenza pre partita parlo con tutti. Le voci le ho lette dall’esterno mentre dall’interno non è cambiato nulla. La discussione è continua ma ben venga perché è il bello di questo mestiere. La settimana l’ho vissuta allo stesso modo e i giornali li leggo. Credo in questa squadra e nell’obiettivo. Questa squadra ha un futuro buono ma per arrivarci bisogna partire dal presente che è rimanere in Serie A per il dodicesimo anno di fila. Ho un confronto quotidiano con il direttore sportivo che ci segue sempre agli allenamenti. Poi è chiaro che io sono un dipendente del club”.

Foto: Instagram Serie A