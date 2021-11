Dionisi: “Contro il Milan siamo sfavoriti ma vogliamo ribaltare il pronostico. Non possiamo fare a meno di Boga”

Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Milan: “Sarà una partita difficile. Affrontiamo una delle squadre più forti, se non la più forte ora. Storicamente il Sassuolo ha fatto partite importanti con le big e cercheremo di essere all’altezza del Sassuolo degli anni precedenti. Sappiamo che sarà difficile ma non abbiamo nulla da perdere perché il Milan ti mette in difficoltà ma ti dà anche la possibilità di esprimerti e secondo me faremo prestazione. Ci siamo allenati per prepararla al meglio. Siamo sfavoriti sulla carta ma lavoriamo per ribaltare il pronostico”. Sugli infortunati: “Abbiamo degli indisponibili importanti, pensavo di poter recuperare Boga, spero ci potrà essere dalla prossima. Djuricic i tempi sono più lunghi, Goldaniga potrebbe essere della partita mercoledì. Boga non ha giocato quando non stava bene, non possiamo fare a meno di lui, in tantissime occasioni”.

FOTO: Twitter Sassuolo