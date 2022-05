Dionisi: “Contento per Berardi, meritava il gol. Col Milan per vincere”

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha commentato a Dazn la vittoria per 3-1 dei neroverdi sul campo del Bologna, proiettandosi all’ultima di campionato col Milan: “Sono molto soddisfatto della prestazione dei miei. Oggi contava l’atteggiamento e abbiamo fatto molto bene. Con Udinese Napoli abbiamo sbagliato, oggi è andata meglio anche perché siamo stati più fortunati. Scamacca? Io cerco solo di dare fiducia dei calciatori. Oggi si parla di lui perché ha raggiunto una cifra importante di gol, prossima settimana potrà migliorarla. Sono contento per Domenico ancora di più, perché è un giocatore forte e meritava di tornare al gol. Milan? Per il campionato sarebbe bello che tutto si decidesse all’ultima. Sappiamo che sulla carta siamo sfavoriti. Sarebbe bello che la gara sia in uno stadio pieno, noi la prepareremo per vincere. Sappiamo che partiamo sfavoriti ma ci alleneremo serenamente, tutti vorranno giocare contro il Milan”.

FOTO: Sito Sassuolo