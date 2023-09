Dionisi: “Consigli non sarà della sfida. Il Frosinone una squadra riconoscibile”

Domani alle 15.00 Frosinone e Sassuolo si affrontano in Ciociaria, con il tecnico degli emiliani Dionisi che ha presentato così la gara: “Abbiamo finito bene ed era importante per noi, spesso da quando qua non era successo. Il peccato, come tutte, è che non puoi lavorare a organico completo, l’ultimo giocatore, Vina, è rientrato ieri, Pedersen giovedì, Erlic mercoledì. Abbiamo recuperato tutti i nazionali e questa è una fortuna. Abbiamo due frecce in più: Defrel torna dopo l’infortunio e l’ultimo arrivato Castillejo. Alvarez l’unico indisponibile, ma a lui si è aggiunto Consigli per un problemino in allenamento e di conseguenza non sarà della partita, ma è una cosa da poco e mi auguro che già dalla prossima possa essere con noi. Domenico è un professionista abituato ad essere chiacchierato sul mercato e appetibile, in primis è stato bravo lui a gestire questa cosa e a resettare tutto, ovvio che il rapporto che ha con tutti qui può facilitare questo ma in primis deve essere il giocatore che deve saper gestire queste cose. Il Frosinone è una squadra di Serie A, non mi ha sorpreso, non c’è scritto da nessuna parte che non potesse far punti, anche perché conosco l’organizzazione che riesce a dare l’allenatore, hanno giocatori bravi, hanno costruito la squadra giusta, hanno l’entusiasmo del pubblico in caso. È una squadra riconoscibile, il nostro atteggiamento deve essere giusto come da qui alla fine con tutte“.

Foto: sito ufficiale Sassuolo