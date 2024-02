Dionisi: “Consapevoli che contro l’Empoli sarà uno scontro diretto. Non recuperiamo nessuno rispetto alla gara precedente”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato del Mapei Stadium contro l’Empoli. Queste le risposte del tecnico neroverde alle domande della stampa presente:

Ora inizia una serie di partite dove bisogna essere più ‘sporchi’ per portare a casa qualcosa al di là della bellezza…

“Un rush finale importante che inizia domani contro l’Empoli. È uno scontro diretto, ne siamo consapevoli, della classifica e del momento, e siamo consapevoli che la squadra c’è e il primo tempo con l’Atalanta lo dimostra. Dovremo essere bravi a non concederci alle loro qualità. Ho allenato l’Empoli e questa cosa l’hanno sempre avuta.”

Cosa si porta dietro il Sassuolo da tutto questo?

“Dobbiamo stare nella partita perché il momento delle volte non ti fa rendere per quello che sei ma se stai nella partita e diventa sporca lo devi accettare, noi dobbiamo avere un atteggiamento positivo e propositivo dall’inizio della gara fino alla fine e non subire gli eventi.”

Com’è la situazione in infermeria?

“Non recuperiamo nessuno rispetto alla gara precedente, si stanno avvicinando, qualcuno lo vedo dentro o vicino alla squadra, non faccio nomi ma a breve li riavremo e come sempre dobbiamo focalizzarci sull’allenamento di oggi che è l’ultimo in vista della gara di domani.”

