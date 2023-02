Dionisi: “Sono andati via giocatori importanti. Chi gioca nel Sassuolo deve voler giocare, non per dovere”

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa per parlare del match contro l’Atalanta. Il mister neroverde ha affrontato diversi temi, tra cui anche il mercato: “Sono andati via giocatori importanti che hanno dato tanto a questa maglia, tranne Antiste che è stato poco, ma magari tornerà a dare una mano. Sono arrivati due giocatori giusti, con le qualità giuste, con la volontà e determinazione che cerchiamo nei ragazzi. Chi gioca nel Sassuolo deve voler giocare, non dover, voler giocare nel Sassuolo e da loro l’ho percepito parlandoci, sono sicuro che lo dimostreranno con i fatti. Bajrami l’ho già allenato, non godrà di preferenze per queste, ma mi aspetto molto di più per quanto fatto insieme in passato. Sono due giocatori giusti che ovviamente hanno bisogno di tempo, anche se tempo non c’è, speriamo ovviamente possano dimostrare tutto subito”. Successivamente Dionisi ha fatto il punto sulle condizioni di due suoi calciatori: “Marchizza non si è allenato nei primi giorni della settimana ma da mercoledì ha lavorato in gruppo e sarà della partita. Lo spero perché è tornato in campo da titolare a quasi un anno dall’infortunio. Maxime, è una situazione che stiamo monitorando, non è una situazione fisica, è anche mentale. I giocatori devono avere la volontà e la determinazione di giocare per questa maglia.”.

Fonte: sito ufficiale Sassuolo