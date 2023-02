Dionisi: “Condivisione totale con la società per gli acquisti. Rientra Pinamonti”

L’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha presentato in conferenza stampa la trasferta di Udine in programma domani alle 12:30. I neroverdi affronteranno i bianconeri di Sottil alla Dacia Arena. Alcune parole del tecnico: “Ho ricordato ai ragazzi e a me stesso, in primis, che l’Udinese – insieme al Napoli – è la squadra contro la quale abbiamo fatto meno punti e questo la dice lunga sull’avversario. Una squadra con qualità, ma ricerca cose diverse rispetto a noi e se ci adeguiamo a loro sbagliamo”.

Infortuni: “Rientra Pinamonti, che non è poco. Si è allenato con la squadra dall’inizio della squadra. Viene da un periodo non lungo di stop, un po’ come Pereyra per loro. È importante per loro, così come lo è Andrea per noi. Vedere il rientro di tanti giocatori è una bella cosa, averli a disposizione ancora di più ed è importante. Muldur e Toljan invece non ci saranno”.

Zortea e Bajrami: “Bravi loro ad avere quell’atteggiamento, bravi noi ad alimentarlo. Questo atteggiamento li porterà a fare bene, sapendo che per loro questa società è un passo avanti e non indietro. La differenza poi la fa la squadra, sapendo che non è semplice far bene se non c’è un gruppo con il giusto atteggiamento e anche per loro è stato più semplice entrare nella squadra. Sono convinto che, come hanno già fatto, daranno una mano alla squadra. Per Zortea e Bajrami la condivisione è stata totale con al società. Non dimentichiamoci che sono andati via 4 elementi e ne sono entrati 2, giovani e motivati, come deve essere chi gioca nel Sassuolo”.

Fonte: sito ufficiale Sassuolo