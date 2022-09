Dionisi: “Con l’Udinese dobbiamo essere bravi a muovere palla, soffriamo la loro fisicità”

A presentare il match di domenica che vedrà in campo Sassuolo-Udinese, gara in programma per le 15.00, c’è in conferenza stampa l’allenatore dei neroverdi: Alessio Dionisi. Queste le sue parole sulla partita che dovrà affrontare la squadra: “Le caratteristiche dell’Udinese ci mettono in difficoltà ma motivo in più per andare contro i favori del pronostico perché non siamo favoriti. La loro fisicità la soffriamo tanto, il loro pressing in alcune zone del campo, perché non fa pressing offensivo con continuità, cerca di fare una fase d’attesa ottima per ripartire con qualità. Dovremo essere più bravi rispetto alle altre partite con l’Udinese, dovremo essere più bravi a muovere palla rispetto al passato”.

Riguardo alla possibilità di vedere alcuni cambiamenti nella formazione, il mister ha detto: “Ad oggi è un po’ presto. Siamo in fase di costruzione, della preparazione alla partita, ci avviciniamo alla sfida. Qualche cambiamento potrebbe esserci, non so quanti ad oggi, ma qualcosa potrebbe cambiare”.

Foto: Twitter Sassuolo