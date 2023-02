Dionisi: “Ci stava che fossi esonerato, ma non l’ho mai temuto. Nel futuro mi vedo ancora al Sassuolo”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per tirare le somme del campionato della squadra neroverde, 15esima in classifica a quota 24 punti dopo il pari di Udine: “Non ho temuto l’esonero, ma so che fa parte del percorso di ogni allenatore. Qualche settimana fa ci poteva stare che fossi esonerato, ma non ho pensato a cosa sarebbe successo se avessimo perso a Monza. Cerco di mettermi nella testa di chi deve prendere le decisioni e comunque io mi sento sempre in discussione: adesso come allora. L’anno prossimo ancora qui? Lo spero, ma è una domanda per i dirigenti. Io penso sempre al breve periodo. Se allungo lo sguardo è solo per immaginare il percorso di ciascuno dei miei giocatori nell’arco della stagione e guidarlo a beneficio del gruppo. Per quanto riguarda me, sto imparando quanto sia importante essere uniti per lavorare bene. Le difficoltà ti formano e ti preparano”.

Su Berardi infortunato: “Senza Mimmo perdiamo tantissimo perché ha numeri pazzeschi. L’unico modo per sopperire alla sua assenza è vederla come un’opportunità per gli altri”.

Su Laurienté: “Se diventerà più continuo? È quello che gli manca per diventare un giocatore da livello superiore. Oggi è un giocatore da Sassuolo e deve chiedersi perché è qui e non in un grande club. Deve alzare l’intensità in allenamento e lo sta facendo”.

Fonte: sito ufficiale Sassuolo