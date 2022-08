Dionisi: “Chiamata a Pinamonti? Fatta per trasmettergli fiducia, il resto non lo svelo”. E su Bajrami…

In occasione della conferenza stampa di presentazione di Spezia-Sassuolo, Alessio Dionisi ha parlato anche di calciomercato. Il tecnico neroverde, in particolare, si è espresso sulla telefonata fatta a Pinamonti prima dell’approdo del giocatore al Sassuolo: “Ci siamo sentiti per trasmettere l’idea che ha l’ambiente, in questo caso l’allenatore sul giocatore, le aspettative. Era una telefonata per trasmettergli la fiducia, il resto non lo svelo”.

Poi su Bajrami: “Magari arriverà qualcuno, chi ad oggi non mi interessa, io penso allo Spezia. Per domani i convocati sono quelli che si sono allenati oggi, poi se arriverà qualcuno sarà ben accolto e avrà la qualità per star dentro a una rosa che deve crescere. Hai fatto il nome di un giocatore che non è del Sassuolo, l’ho allenato e ha delle qualità, nessun giocatore ad oggi mi potrà far cambiare idea su quelli che ci sono. Il sistema si adegua alle qualità di chi c’è e se arriva qualcuno si adegua alle qualità che ci sono già”.

Foto: Twitter Sassuolo