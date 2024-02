Dionisi: “Chi fa parte di un club è sempre in discussione. Ma io da dentro non mi sono accorto di niente”

“Basterà il pareggio per restare?”. Intervenuto in conferenza, il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha così risposto alla domanda: “Ah, non lo so, questo è più facile che lo scopriremo leggendo. Io l’ho scoperto così, ma chi fa parte di un club è sempre in discussione perché c’è un risultato ogni tre giorni e si vive di giudizi settimanali, che possono spostare in positivo o negativo. Io da dentro non mi sono accorto di niente”.

Foto: Instagram Serie A: